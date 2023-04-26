Гвардиола: «Аке не сможет сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что центральный защитник Натан Аке не поможет команде в ключевом матче.

26 апреля состоится поединок «Манчестер Сити» против «Арсенала», который может стать определяющим в чемпионской гонке Премьер-лиги. Аке будет вынужден пропустить встречу из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«Натан Аке не сможет сыграть против «Арсенала». Надеюсь, он скоро вернётся в строй, – высказывается в преддверии поединка Гвардиола, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Восстановится ли он до матча с «Реалом»? Я не знаю. Но я уверен, что мы найдём подходящего игрока на его позицию», – заявил испанский специалист.