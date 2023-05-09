Дьяков: «Манчестер Сити – фаворит пары, игроки «Реала» не молодеют»

Бывший российский защитник Виталий Дьяков порассуждал об исходе соперничества в первой полуфинальной паре Лиги чемпионов. В ней, напомним, встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

«Сити», наверное, фаворит — по тому, как они играют в этом сезоне, какой состав у них. Да, «Реал» — победитель ЛЧ, но игроки не молодеют», - заявил Дьяков Vprognoze.ru, добавив, что несмотря на это, Лука Модрич и Карим Бензема по-прежнему показывают «суперфутбол».

Первый полуфинальный матч между «горожанами» Манчестера и «сливочными» пройдёт сегодня в Мадриде на арене «Сантьяго Бернбеу». Начало встречи – 20:00, время московское.

Текстовую трансляцию встречи организует и проведёт команда портала LiveResult.ru.