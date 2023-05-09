Гвардиола: «Однажды мы обязательно сделаем это»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не расстраивается, несмотря на то, что его команда столь часто проигрывает полуфиналы Лиги чемпионов, это регулярно случалось у Гвардиолы в бытность тренером «Баварии», ситуация не меняется и сейчас - в 2021 году «Манчестер Сити» выбрался было в финал, но проиграл там.

- Однажды мы сделаем это. Мы выйдем в финал и выиграем его. Мы намерены сделать это уже в нынешнем сезоне. Для этого надо побеждать Мадрид - лучшую команду последнего десятилетия, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

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