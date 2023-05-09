Де Брёйне забивает в первых полуфиналах ЛЧ третий год кряду

Звезда «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне во втором тайме первого полуфинального матча против мадридского «Реала» поразил, что символично, ворота Тибо Куртуа. Таким образом, бельгиец отличается голом в первом полуфинале уже третий год кряду.

В 2021 году де Брёйне поражал ворота «ПСЖ». А в 2022 году также забивал мадридскому «Реалу».

Прямо сейчас первая полуфинальная битва между соперниками подходит к концу, на табло – равенство, 1:1. У «Реала» отличился Винисиус Жуниор, расстрелявший верхний угол ворот Эдерсона в первом тайме.

Текстовую трансляцию игры проводит LiveResult.ru.