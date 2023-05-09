Кроос: «Руни сказал, что «Манчестер Сити» уничтожит нас? В прошлом сезоне все думали так же само»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил Уэйну Руни, который ожидает, что «Манчестер Сити» уничтожит «сливочных» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, первый поединок между командами пройдёт сегодня вечером на «Сантьяго Бернабеу».

«Руни сказал, что «Манчестер Сити» уничтожит нас? В прошлом сезоне все думали так же само, но затем мы выиграли Лигу чемпионов. На нас не влияют посторонние разговоры. Мы и так достаточно мотивированы», – сказал Кроос на пресс-конференции.

«Реал» выбил «Манчестер Сити» из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала, совершив камбэк в концовке ответного матча.