Де Брёйне: «Реал» – сильнейшая команда последних десяти лет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне дал интервью после ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

Коллектив Хосепа Гвардиолы выиграл противостояние с общим счётом 4:1. Следующим испытанием английского гранда на пути к финалу станет прошлогодний обидчик и действующий победитель турнира – мадридский «Реал».

«Я знал, насколько агрессивна «Бавария» на своём поле, так как раньше уже играл здесь. Думаю, сегодня мы хорошо справились с давлением. Иногда нам приходилось упорно защищаться, но и свои моменты мы тоже создавали.

«Реал»? Это сильнейшая команда последних десяти лет. Здорово принимать участие в таких играх», – заявил де Брёйне в послематчевом интервью.