Куртуа: «Холанну нельзя предоставлять пространство»

В первом полуфинальном матче подходящей к своему апогею Лиги чемпионов «Реал» не сумел переиграть «Манчестер Сити», несмотря на то, что долгое время вел в счете. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа считает, что его команда успешно закрыла Холанна, но при этом стимулировала «Манчестер Сити» на дальние удары, один из которых достиг цели.

- Если вы хотите закрыть Холанна, то не даете ему пространство для того, чтобы разбежаться. Мы старались избежать этого. Сыграли хорошо, но из-за того, что мы не пускали их к воротам, они били издалека, - цитирует слова Куртуа BBC Sport.

Ответный матч состоится семнадцатого мая.