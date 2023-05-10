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Лига чемпионов

Куртуа: «Холанну нельзя предоставлять пространство»

10 Мая 2023 • 03:37 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

В первом полуфинальном матче подходящей к своему апогею Лиги чемпионов «Реал» не сумел переиграть «Манчестер Сити», несмотря на то, что долгое время вел в счете. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа считает, что его команда успешно закрыла Холанна, но при этом стимулировала «Манчестер Сити» на дальние удары, один из которых достиг цели.

- Если вы хотите закрыть Холанна, то не даете ему пространство для того, чтобы разбежаться. Мы старались избежать этого. Сыграли хорошо, но из-за того, что мы не пускали их к воротам, они били издалека, - цитирует слова Куртуа BBC Sport.

Ответный матч состоится семнадцатого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Тибо Куртуа
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