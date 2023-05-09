Уоддл: «Манчестер Сити» счастлив ничьей»

Бывший игрок английской сборной Крис Уоддл считает, что в «Манчестер Сити» довольны ничьей в игре с «Реалом», которая прошла в Мадриде. Бывший игрок «Марселя», игравший в финале Лиги чемпионов в составе этого клуба, поделился своим мнением:

- «Манчестер Сити» счастлив, добыв ничью. Это было очень профессиональное выступление. Они уверены в том, что дома решат вопрос, - цитирует слова Уоддла BBC Sport.

Ответный матч между этими клубами состоится семнадцатого мая в Манчестере. «Реал», напомним, является действующим обладателем трофея. «Манчестер Сити» никогда не побеждал в Лиге чемпионов.