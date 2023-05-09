Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Милла: «Манчестер Сити» стал сильнее, но фаворит — «Реал» эксклюзив

09 Мая 2023 • 20:29 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:0
Манчестер Сити
1 3.50 X 3.65 2 2.15
1-й тайм

Бывший футболист «Реала» Луис Милла специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Манчестер Сити».

«В обеих командах подобрались великолепные футболисты, которые определяют исход матчей и турниров. В силу опыта, фаворитом в этой игре я бы назвал «Реал». Команда в этом составе столько всего выиграла, что кажется, ей подвластно все. Сочетание опыта и молодости впечатляет. Но, «Манчестер Сити» определенно стал сильнее, чем год назад. Команда стала еще более опасной в завершении, Холанн показывает что-то невероятное, выросла и интенсивность игры в атаке. И все-таки для меня фаворит «Реал», когда приходит время решающей игры, команда умеет сделать что-то такое, к чему соперник не готов. Это и называется «королевский фактор», — сказал Милла.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Луис Милла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
09 Мая 2023 в 20:57
Роже - вот это Милла ..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
9 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
2.75 3.45 2.60
Видео
10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.25 3.15 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Мая
22:02 · Англия. Премьер-лига
Минин: «Манчестер Сити» в этом сезоне возьмёт три трофея»
21:55 · Лига чемпионов
Корнеев оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал»
21:49 · Лига чемпионов
Пальюка: «Полуфинал будет тактическим»
21:28 · Лига чемпионов
Колыванов не смог выделить фаворита в матче «Милан» - «Интер»
20:39 · Лига чемпионов
Мерсон: «Манчестер Сити» выиграет «Реал», если остановит Винисиуса»
20:38 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» озвучил состав на битву с «Реалом» в Лиге чемпионов
20:37 · Лига чемпионов
​Хельвег: «Буду болеть за «Милан»
20:07 · Лига чемпионов
Дьяков: «Манчестер Сити – фаворит пары, игроки «Реала» не молодеют»
20:07 · Лига чемпионов
Модрич - в основе: «Реал» объявил состав на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
16:40 · Лига чемпионов
Родриго: «Для меня многое значит то, что я превзошёл Роналдо»
16:32 · Лига чемпионов
«Можем повторить»: Анчелотти согласен на пять пропущенных голов от «Манчестер Сити»
16:23 · Лига чемпионов
Защитник «Манчестер Сити» не поехал на игру с «Реалом»
15:54 · Италия. Серия А
Пиоли не исключил участие Леау в первом матче с «Интером»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Макманаман: «Манчестер Сити» будет фаворитом в матчах с «Реалом», но это Лига чемпионов»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Руни сказал, что «Манчестер Сити» уничтожит нас? В прошлом сезоне все думали так же само»
Все новости
Рекомендуем