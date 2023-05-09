Бывший футболист «Реала» Луис Милла специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Манчестер Сити».

«В обеих командах подобрались великолепные футболисты, которые определяют исход матчей и турниров. В силу опыта, фаворитом в этой игре я бы назвал «Реал». Команда в этом составе столько всего выиграла, что кажется, ей подвластно все. Сочетание опыта и молодости впечатляет. Но, «Манчестер Сити» определенно стал сильнее, чем год назад. Команда стала еще более опасной в завершении, Холанн показывает что-то невероятное, выросла и интенсивность игры в атаке. И все-таки для меня фаворит «Реал», когда приходит время решающей игры, команда умеет сделать что-то такое, к чему соперник не готов. Это и называется «королевский фактор», — сказал Милла.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.