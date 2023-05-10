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Лига чемпионов

Сенников: «Куртуа местами вёл себя как Человек-паук» эксклюзив

10 Мая 2023 • 16:20 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:1).

- Такой результат вытекал из хода игры?

- В целом, да. Первый тайм остался за англичанами, второй – за испанцами. В этих командах собраны игроки с высоким уровнем исполнительского мастерства. Точность передач у «Сити» составляла 93%, такое ощущение, что они вообще не ошибаются в пасах. У «Реала» этот показатель чуть пониже, но тоже весьма неплох. «Сити» играет с преимуществом во владении, а у «Реала» в случаях, когда команда перехватывает инициативу, тоже бывают хорошие атаки. Мы видели, как «сливочные» расправились с «Ливерпулем» на выезде, в ответном матче может произойти любой расклад.

- Вы сказали о высоком уровнем отдельных игроков. Не показалось, что тот же Холанн в полной мере не смог раскрыть своё мастерство?

- «Реал» хорошо отыграл в обороне, в некоторых моментах Карвахаль морально подавил Грилиша, англичанин просто выпал. Надо отметить Тибо Куртуа. Он в некоторых эпизодах как Человек-паук вёл себя – вёл себя. Помним, что победа в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне – это в большей степени его заслуга. Здесь его тоже долго не удавалось пробить, у того же Кевина Де Брёйне было несколько моментов до гола.

                                                                    

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Локомотив Москва Манчестер Сити Дмитрий Сенников Тибо Куртуа
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