Модрич - в основе: «Реал» объявил состав на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Во вторник вечером первый полуфинальный матч Лиги чемпионов проведут «Реал» и «Манчестер Сити». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Как видим, полузащитник Лука Модрич начнёт матч с первых минут. Судя по всему, он полностью восстановился после повреждения.

Матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.