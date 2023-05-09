Фердинанд: «Анчелотти - один из немногих, кто может смотреть на Гвардиолу свысока»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Рио Фердинанд, недавно попавший в «Зал Славы АПЛ», считает, что в матче «Реала» с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов интерес вызывает, прежде всего, сражение тренеров - итальянского спеца Карло Анчелотти и каталонца Хосепа Гвардиолы:

- Анчелотти - один из немногих тренеров, который может смотреть на Гвардиолу свысока. Эти двое стоят особняком в мировом футболе, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Манчестер Сити» можно в формате прямой онлайн-трансляции.