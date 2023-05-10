Грилиш: «Ради таких вечером и существует футбол»

Английский «Манчестер Сити» съездил в Мадрид, где сыграл вничью с местным «Реалом» - на гол Винисуса англичане ответили четким ударом Кевина де Брейне. Нападающий Джек Грилиш заявил, что ему понравилась игра, подтвердив, что в стане его команды, в общем-то, довольны итогами игры.

- О, эта игра мне понравилась. Может, иногда и были нервные моменты, но ради таких вечеров и существует футбол. На таком стадионе и такая игра - мечта стала явью, - цитирует слова английского нападающего BT Sport.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится уже через неделю, семнадцатого мая.