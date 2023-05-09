Мерсон: «Манчестер Сити» выиграет «Реал», если остановит Винисиуса»

Экс-игрок «Арсенала» и футбольный эксперт Пол Мерсон рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» одержит победу, если сможет остановить Винисиуса, но для этого нужно использовать Кайла Уокера. Если Уокер не будет играть, то у «Реала» сильно вырастут шансы. «Бавария» создавала моменты в игре с «Сити», если «Реал» сыграет также, то обязательно забьет», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Первая встреча «Реала» с «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 9 мая. Стартовый свисток арбитра запланирован на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляции встречи.