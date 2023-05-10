Анчелотти прокомментировал ничью с «Манчестер Сити»

Ничьей завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в нем сразились «Реал» и «Манчестер Сити». Мадридцы открыли счет в первом тайме, но англичане отыгрались после перерыва. Карло Анчелотти, наставник «Реала», назвал игру «интересной».

- Интересная игра. Первый тайм для нас был сложным, второй намного проще. Мы контролировали игру. Но когда им доставался мяч, у нас тоже появлялись сложности. Винисиус забил отличный гол. Фантастический. В целом, я доволен тем, как сыграла команда, - цитирует слова Анчелотти BT Sport.

Ответный матч состоится семнадцатого мая.