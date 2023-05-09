Сакки: «Когда играешь с «Реалом», никогда нельзя расслабляться»

Экс-наставник «Милана» Арриго Сакки оценил уровень своего соотечественника Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал». Сакки постарался в точности описать, как играет «королевский клуб» под руководством итальянца.

«Карло Анчелотти просто невероятен. Его команды напоминают мне кошку, которая прячется в углу и готова наброситься на соперника в нужный момент. Когда играешь с «Реалом», никогда нельзя расслабляться, ведь всегда что-то может произойти», – цитирует Сакки Diario AS.

Напомним, в прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов под руководством Анчелотти.