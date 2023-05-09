У «Реала» хорошие отношения с агентом Холанна

Мадридский «Реал» поддерживает хорошие отношения с Рафаэлой Пиментой, которая представляет интересы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. По информации от Marca, «королевский клуб» хотел бы заполучить норвежца в обозримом будущем, но сейчас это выглядит маловероятно.

Дело в том, что «Манчестер Сити» уже предложил Холанну новый контракт, который предусматривает увеличение суммы отступных, которая в нынешнем соглашении составляет около 150 миллионов евро. Эрлинг собирается принять предложение руководства.

Напомним, на счету у Холанна 35 голов в этой розыгрыше Английской премьер-лиги. Никто в истории турнира не забивал за одну кампанию больше.