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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «Реала» хорошие отношения с агентом Холанна

09 Мая 2023 • 11:22 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 3.45 X 3.60 2 2.18
Через 9 ч. 27 мин.

Мадридский «Реал» поддерживает хорошие отношения с Рафаэлой Пиментой, которая представляет интересы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. По информации от Marca, «королевский клуб» хотел бы заполучить норвежца в обозримом будущем, но сейчас это выглядит маловероятно.

Дело в том, что «Манчестер Сити» уже предложил Холанну новый контракт, который предусматривает увеличение суммы отступных, которая в нынешнем соглашении составляет около 150 миллионов евро. Эрлинг собирается принять предложение руководства.

Напомним, на счету у Холанна 35 голов в этой розыгрыше Английской премьер-лиги. Никто в истории турнира не забивал за одну кампанию больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн Рафаэла Пимента
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
09 Мая 2023 в 12:24
пока он не продлил контракт, надо договариваться, чтоб забрать этого парня летом 2024. эти небольшие отступные были прописаны не просто так. он хочет в реал, он знает что только там он будет стабильным претендентом на ЗМ ближайшие 10 лет. лучшей замены Кариму нет и не будет.
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