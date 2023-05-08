«Манчестер Сити» может проиграть «Реалу» в Лиге чемпионов из-за главного тренера

Уже во вторник «Реал» и «Манчестер Сити» проведут первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями об этом противостоянии.

Немного предисловия. Год назад «Манчестер Сити» и «Реал» тоже пересекались в полуфинале. Тогда после домашней победы 4:3 «горожане» вели на выезде с минимальным счётом 1:0 до 90-й минуты. Казалось, что команда Хосепа Гвардиолы уже в финале, но «Реал» умудрился забить два гола и перевести игру в дополнительное время. Там «сливочные» добили англичан голом Карима Бензема с пенальти – 3:1. Мадридцы вышли в финал и выиграли его у «Ливерпуля».

Спустя год «Манчестер Сити» считают явным фаворитом этой дуэли. Команда Хосепа Гвардиолы находится в отличной форме (она не проигрывала с февраля уже в 20 матчах), Эрлинг Холанн штампует голы пачками, да и в обороне полный порядок. Но что может помешать «горожанам» пройти в финал? Во-первых, «Реал» - это «Реал». Мадридцы являются королями Лиги чемпионов, и даже в не лучшей форме они способны показывать крутые результаты в этом турнире. Во-вторых, фактор Гвардиолы. Вот об этом и хотело бы поговорить.

В конце апреля Гвардиола успел напугать некоторых фанатов «Манчестер Сити». «У меня есть определённая идея, но всё будет зависеть от многих вещей», - высказался испанский тренер, говоря о дуэли с «Реалом». Слова Хосепа настораживают, ведь временами он отличается умением перемудрить. Вспомним два наиболее показательных примера.

В 2020 году из-за пандемии со стадии четвертьфинала дуэли Лиги чемпионов проходили в один матч на нейтральном поле в Лиссабоне. «Манчестер Сити» в 1/4 финала получил в соперники «Лион». Казалось, что у команды Хосепа Гвардиолы не возникнет никаких проблем в противостоянии с представителем Лиги 1, но на деле всё получилось иначе. Гвардиола в тот вечер вдруг решил использовать систему с тремя центральными защитниками. Ранее в такой схеме «Манчестер Сити» не играл, но это не остановило испанского тренера. Как следствие, «горожане» в первом тайме смотрелись несуразно. Во втором тайме Хосеп вернул 4-3-3, и только после этого команда понеслась. Правда, не повезло с реализацией моментов. Как итог – поражение 1:3 и болезненный вылет. После игры Гвардиолу не критиковал только ленивый. Даже супруга Александра Зинченко высказалась в своём влоге.

В 2021 году «Манчестер Сити» впервые в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов. Соперником «горожан» был «Челси». В этом английском финале фаворитом считалась команда Гвардиолы. И здесь испанский тренер снова решил изобрести велосипед – сыграть без чистого опорника. Остроатакующая модель себя не оправдала. Только в средине второго тайма «горожане» вернулись к привычной системе, когда Фернандиньо заменил Бернарду Силву. Но «Манчестер Сити» так и не смог отыграться. Итог – поражение 0:1.

По какой-то причине Гвардиола в Лиге чемпионов порой пытается что-то изобрести, что-то изменить… Почему же просто не сыграть по тем конспектам, которые приносили успех на предыдущих стадиях? Вот и сейчас у поклонников «Манчестер Сити» есть повод для переживаний. Ведь Гвардиола страшен в своих экспериментах - он может и Эрлинга Холанна оставить в запасе, если ему покажется, что в игре с «Реалом» центрфорвард, делающий не так много касаний, будет лишним. Посмотрим, что получится на деле. Но как бы «Манчестер Сити» снова не проиграл в Лиге чемпионов из-за своего тренера.

Александр Тихий