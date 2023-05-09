Уоддл: «Встречаются две лучшие команды»

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сражается с мадридским «Реалом», и бывший игрок английской сборной Крис Уоддл считает, что это встреча двух лучших команд турнира на данный момент.

- На мой взгляд, это две лучшие команды турнира, нельзя и мечтать о более интересном матче. Мы каждую неделю наслаждаемся игрой «Манчестер Сити» в Англии. Но на стороне «Реала» - громадный опыт. Эта команда может побить «Манчестер Сити», - цитирует слова Уоддла BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.