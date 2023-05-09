Бернарду Силва в прошлом сезоне выразил желание играть за «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в прошлом сезоне выразил желание перейти в мадридский «Реал». По информации от Marca, после прошлогоднего полуфинала Лиги чемпионов португалец сказал одному из игроков «сливочных»: «Скажи Флорентино Пересу, чтобы он меня подписал. Я хочу играть за вашу команду».

Напомним, прошлым летом Силву больше связывали с переходом в «Барселону», а не «Реал», но каталонский клуб не смог себе позволить сделку из-за финансовых проблем.

Есть вероятность, что Силва покинет «Манчестер Сити» в ближайшее межсезонье. Сумма потенциальной сделки оценивается в районе 60 миллионов евро.