Бернарду Силва заявил, что «Манчестер Сити» не боится «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы с уважением относимся к «Реалу», но точно не боимся его. У нас нет причин на это. Мы постараемся сохранить тот настрой, который с нами на протяжении последних двух месяцев. Мы хотим выйти с большой уверенностью и выиграть, хотя понимаем, что «Реал» заслуженно выиграл прошлую Лигу чемпионов», — приводит слова Бернарду Силвы Goal.

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил пять голов и записал в свой актив семь результативных передач.

Встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 9 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.