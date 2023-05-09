Гвардиола может побить антирекорд Моуринью

В полуфинале Лиги чемпионов между собой встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», и для наставника «горожан», воспитанного «Барселоной» Хосепа Гвардиолы это - соперник принципиальный.

Но также интересно и то, что для Гвардиолы это десятый полуфинал Лиги чемпионов - и, надо заметить, кроме двух случаев с «Барселоной», когда она побеждала в турнире в 2009 и в 2011 годах, больше в финал Гвардиола не выходил.

Если он вылетит из полуфинала Лиги чемпионов и сейчас, то установит новый антирекорд Лиги чемпионов. Пока что он делит его с Жозе Моуринью - по шесть вылетов в полуфинале.