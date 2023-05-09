Окружение Холанна верит, что Эрлинг однажды будет играть в «Реале»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в будущем может оказаться в мадридском «Реале». Если верить журналисту Полу Хёрсту, окружение норвежца верит, что однажды футболист подпишет контракт с «королевским клубом». Вопрос состоит в том, когда это произойдёт.

В «Манчестер Сити» Холанн проводит лишь дебютный сезон, но в ходе этой кампании норвежец уже установил рекорд по количеству забитых голов за один розыгрыш Английской премьер-лиги. Напомним, на счету Эрлинга 35 мячей в чемпионате.

Сегодня Холанн сыграет против мадридского «Реала» в первом полуфинале Лиги чемпионов, который состоится на «Сантьяго Бернабеу».