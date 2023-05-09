Анчелотти сообщил, что не разрабатывал план против Холанна

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов высказался о форварде Эрлинге Холанне.

«Холанн – очень опасный игрок. Он представляет очевидную угрозу. Но говорить только о Холанне – значит забывать полноценную команду, которая хорошо играет, хорошо атакует, имеет идеи. У нас нет плана, как играть против Холанна, мы скорее думаем о том, как играть против команды, которая выглядит непобедимой», - сказал Анчелотти журналистам.

«Реал» и «Манчестер Сити» проведут первый полуфинал Лиги чемпионов во вторник, 9 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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