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Лига чемпионов

Анчелотти сообщил, что не разрабатывал план против Холанна

09 Мая 2023 • 13:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 3.50 X 3.65 2 2.15
Через 7 ч. 16 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов высказался о форварде Эрлинге Холанне.

«Холанн – очень опасный игрок. Он представляет очевидную угрозу. Но говорить только о Холанне – значит забывать полноценную команду, которая хорошо играет, хорошо атакует, имеет идеи. У нас нет плана, как играть против Холанна, мы скорее думаем о том, как играть против команды, которая выглядит непобедимой», - сказал Анчелотти журналистам.

«Реал» и «Манчестер Сити» проведут первый полуфинал Лиги чемпионов во вторник, 9 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Анчелотти выбрал звёздного новичка для «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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09.05.23 в 22:00
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