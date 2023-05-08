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Лига чемпионов

Гвардиола – о Холанне: «Я тоже пью волшебное зелье, но не забиваю 50 голов»

08 Мая 2023 • 16:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
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09.05 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем команды Эрлинге Холанне.

Как известно, в сезоне 2022/2023 Холанн уже забил за «Манчестер Сити» 51 гол. В мае-июне норвежец может улучшить этот показатель.

«Говорят, что Холанн пьёт молоко или что-то в этом роде. Но я тоже пью это волшебное зелье и не забиваю 50 голов. Я бы порекомендовал маленьким мальчикам пробовать подражать навыкам Холанна, а не пить что-то», - сказал Гвардиола журналистам.

Во вторник, 9 мая, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

Тайна Холанна раскрыта! Игрок «Манчестер Сити» назвал своё «волшебное зелье»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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