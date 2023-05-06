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«Манчестер Сити» подошёл к битве с «Реалом» с серией из 20 игр без поражений

06 Мая 2023 • 19:13 Комментировать (1)
Манчестер Сити
2:1
Лидс
окончен

В субботу «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков домашней победой над «Лидсом» со счётом 2:1. Серия «горожан» без поражений во всех турнирах теперь измеряется 20 матчами. 17 из этих матчей были выиграны, а ещё три – завершились вничью. В последний раз команда Хосепа Гвардиолы проигрывала 5 февраля, когда уступила в гостях у «Тоттенхэма» с минимальным результатом 0:1.

Следующий свой матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 9 мая. В этот день команда Хосепа Гвардиолы будет играть против «Реала» на выезде в первом полуфинале Лиги чемпионов. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

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Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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InterSan
06 Мая 2023 в 19:22
Кажется, что это игра завершиться в ничью. На выезде Пеп не будет идти Вабанк. 1-1, или 2-2.
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