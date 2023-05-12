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Лига чемпионов

УЕФА назвал автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

12 Мая 2023 • 13:49 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

На неделе в Лиге чемпионов проходили первые матчи 1/2 финала. В них было забито четыре гола – «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1), а «Интер» обыграл «Милан» (2:0).

На страницах официального сайта УЕФА была размещена информация о том, что лучшим был признан гол полузащитника Кевина де Брёйне в ворота «Реала». Бельгийскому футболисту, как все хорошо помнят, удался сильный удар с подступов к чужой штрафной площадке.

Ответные полуфиналы Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе. Что касается финала, то он состоится 10 июня.

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Реал».

Реакция УЕФА на информацию о переносе финала Лиги чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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