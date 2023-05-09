«Манчестер Сити» озвучил состав на битву с «Реалом» в Лиге чемпионов

Во вторник вечером «Манчестер Сити» будет играть в гостях у «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав команды таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

Матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» стартует на «Сантьяго Бернабеу» в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что ответная игра пройдёт в Манчестере в среду, 17 мая.

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