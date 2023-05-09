Макманаман: «Манчестер Сити» будет фаворитом в матчах с «Реалом», но это Лига чемпионов»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Стив Макманаман поделился ожиданиями от полуфинальных матчей своей бывшей команды против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» будет фаворитом в матчах с «Реалом», но это Лига чемпионов, в которой будет присутствовать магия «Сантьяго Бернабеу». Многие говорят, что у «Манчестер Сити» есть Холанн, но давайте не забывать, что у «Реала» есть такие игроки, как Бензема, Винисиус и Родриго», – цитирует Макманамана Relevo.

Первая играя между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится уже сегодня вечером на «Сантьяго Бернабеу». Ответная встреча запланирована на следующую среду.