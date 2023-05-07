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Лига чемпионов

Начо: «Манчестер Сити» — фаворит? В прошлом году на нас тоже никто не ставил

07 Мая 2023 • 17:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
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09.05 22:00

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нам абсолютно не важно, что «Манчестер Сити» называют фаворитом противостояния, ведь в прошлом году нас тоже никто не считал фаворитами, а мы выиграли Лигу чемпионов. Мы сами должны правильно настроиться и провести отличную игру», — приводит слова Начо издание Marca.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать на 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 17 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Начо Фернандес
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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