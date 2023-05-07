Начо: «Манчестер Сити» — фаворит? В прошлом году на нас тоже никто не ставил

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нам абсолютно не важно, что «Манчестер Сити» называют фаворитом противостояния, ведь в прошлом году нас тоже никто не считал фаворитами, а мы выиграли Лигу чемпионов. Мы сами должны правильно настроиться и провести отличную игру», — приводит слова Начо издание Marca.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать на 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 17 мая.