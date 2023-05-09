«Конец света»: Гвардиола вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед битвой против «Реала» вспомнил прошлогодний матч команд.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» после домашней победы 4:3 вёл 1:0 на выезде до 90-й минуты, но затем пропустил дважды. В дополнительное время «Реал» забил ещё один гол и пробился в финал, где обыграл «Ливерпуль».

«Семь лет мы хотим выиграть Лигу чемпионов. В прошлом сезоне это был конец света, но вот мы снова здесь [в полуфинале]. Стабильность – самое главное. Важно, что мы пытаемся становиться лучше с каждым годом.

Сейчас у нас тот же тренер и почти те же игроки, но это будут совершенно разные игры. И ответный матч теперь будет в Манчестере», - сказал Гвардиола журналистам.

«Реал» и «Манчестер Сити» начнут матч в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

«Манчестер Сити» может проиграть «Реалу» в Лиге чемпионов из-за главного тренера