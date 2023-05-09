«Можем повторить»: Анчелотти согласен на пять пропущенных голов от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий перед битвой с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Как известно, «Реал» и «Манчестер Сити» пересекались на этой же стадии в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда «сливочные» победили по сумме двух встреч со счётом 6:5. По словам Анчелотти, он не против повторения той истории.

«Я бы сейчас подписался на то же самое – на пять пропущенных голов при условии, если мы забьём хотя бы шесть», - сказал Анчелотти журналистам.

«Реал» и «Манчестер Сити» начнут первый матч в Мадриде в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.