Рюдигер: «Манчестер Сити» не был опасен»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер сообщил о том, что «Манчестер Сити» на деле оказался не таким опасным, как ожидалось.

Напомним, что «Реал» и «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграли вничью со счётом 1:1.

«Мы забили гол слишком поздно, поэтому нам кажется, что мы могли бы добиться большего. Но это не проблема, ведь после ничьей мы можем с уверенностью ехать в Манчестер. В конце концов, они не были опасны. Да, они владели мячом, но главное то, что они не были опасны. Очевидно, что они хотели использовать качество де Брёйне», - сказал Рюдигер в интервью beIN Sports.

«Манчестер Сити» примет «Реал» в ответом матче 17 мая.