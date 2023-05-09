Корнеев оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил шансы «Манчестер Сити» пробиться в финал Лиги чемпионов УЕФА. Для этого «горожанам» Манчестера требуется выбить из самого престижного еврокубка его действующих обладателей – мадридский «Реал».

«С таким наконечником атак, как Холанн… Я бы сказал, что шансы — 60 на 40 в пользу «Манчестер Сити», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Как пояснил специалист, подопечные Хосепа Гвардиолы играют более вертикально и каждый из игроков «горожан» будет в состоянии отдать «последний пас» в нападение.

«Сити» на ходу, а «Реал» штормит», - заключил Корнеев.

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