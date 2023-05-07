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Лига чемпионов

Вальверде: Не знаю, как «Реал» будет играть с «Манчестер Сити», я очень устал

07 Мая 2023 • 12:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
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09.05 22:00

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался после победы в Кубке Испании о предстоящем матче в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити». 6 мая мадридский клуб одолел в финале национального Кубка «Осасуну» (2:1) и впервые с 2014 года стал обладателем этого трофея.

Вальверде в интервью с AS заявил, что не знает, как команда будет играть против «Манчестер Сити». Футболист признался, что на данный момент чувствует себя очень уставшим, поэтому предстоящая игра будет тяжелой.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 9 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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