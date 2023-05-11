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Лига чемпионов

Команда недели Лиги чемпионов: 9 игроков «Интера» + Винисиус + де Брёйне

11 Мая 2023 • 17:53 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

Пресс-служба УЕФА показала команду недели Лиги чемпионов. Она была составлена по количеству набранных игроками очков в игре «фэнтази». Баллы там начисляются за успешные действия – голы, ассисты, «сухие» матчи и так далее.

В итоге в команду недели попали сразу девять футболистов из «Интера». Компанию разбавили Винисиус Жуниор из «Реала» и де Брёйне из «Манчестер Сити», которые забили по голу в очном матче этих команд.

Команда выглядит так: Онана – Дюмфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко – Чалханоглу, Мхитарян – де Брёйне, Винисиус Жуниор – Джеко.

Если «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1), то «Интер» обыграл «Милан» (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Манчестер Сити Генрих Мхитарян Эдин Джеко Франческо Ачерби Хакан Чалханоглу Маттео Дармиан Андре Онана Кевин де Брёйне Винисиус Жуниор Алессандро Бастони Федерико Димарко Дензел Дюмфрис
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Мая 2023 в 18:04
какой бред...
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