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Лига чемпионов

Оуэн: «Манчестер Сити» будет выступать с позиций силы»

09 Мая 2023 • 23:07 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
1 4.05 X 2.07 2 3.10
2-й тайм

Бывший обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Сити» будет выступать с позиций силы в матче против «Реала» в рамках полуфинала Лиги чемпионов, который проходит прямо сейчас.

- «Манчестер Сити» будет выступать, помня о том, что в прошлом году они доминировали 170 или даже 180 минут. Это заряжает. Думаю, было много попыток разобраться, что пошло не так. Но понятно, что они стали лучше как команда, и это они также понимают, - цитирует слова Оуэна BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Манчестер Сити» можно в формате прямой онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Майкл Оуэн
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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