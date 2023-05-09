Оуэн: «Манчестер Сити» будет выступать с позиций силы»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Сити» будет выступать с позиций силы в матче против «Реала» в рамках полуфинала Лиги чемпионов, который проходит прямо сейчас.

- «Манчестер Сити» будет выступать, помня о том, что в прошлом году они доминировали 170 или даже 180 минут. Это заряжает. Думаю, было много попыток разобраться, что пошло не так. Но понятно, что они стали лучше как команда, и это они также понимают, - цитирует слова Оуэна BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Манчестер Сити» можно в формате прямой онлайн-трансляции.