Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между «Реалом» и «Манчестер Сити». Первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между командами завершилась со счетом 1:1.

«Матч мне очень понравился. Понятно, что играли осторожно, боялись пропустить. Но обе команды топовые и равные. Судя по игре, победитель этого матча выиграет Лигу чемпионов.

Шансы абсолютно равны перед ответной встречей. Да, обычно домашнее поле помогает. Но «Реал» зачастую на выезде играет лучше, чем дома. Будем смотреть. Очень интересное противостояние. Второй матч вообще пройдет на одном дыхании. Обычно матчи топов проходят очень быстро и интересно. Обе команды технически очень оснащены. Одно удовольствие смотреть такие игры», — сказал Деменко.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдет 17 мая в 22:00 по мск.