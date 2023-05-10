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Лига чемпионов

Гвардиола объяснил, почему Холанну было сложно в матче с «Реалом»

10 Мая 2023 • 15:46 Комментировать (3)
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

Во вторник вечером «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли вничью со счётом 1:1 в первом полуфинале Лиги чемпионов. У Эрлинга Холанна было несколько шансов забить, однако в целом он был «выключен» из игры. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола объяснил, почему норвежцу было сложно.

«Свободные зоны и расстояния между центральными защитниками и крайними защитниками занимали атакующие полузащитники, Модрич, Кроос и Вальверде. Плюс с Эрлингом вплотную играл центральный защитник, так что ему было нелегко. Но он хорошо двигался и имел свои шансы», - слова Гвардиолы приводит портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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Комментарии (3)
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pol-black
10 Мая 2023 в 16:11
нужно было выпускать на правый фланг Мареза. он бы своими дальними больше беспокоил Куртуа.
Артур Измаилов
10 Мая 2023 в 16:34
Марез получше этого ничтожества столямное под названием грилиш
Catalunya Guardiola
10 Мая 2023 в 17:10
Ничтожество тебя зачало и выплюнуло, ублюдок.
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