Гвардиола объяснил, почему Холанну было сложно в матче с «Реалом»

Во вторник вечером «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли вничью со счётом 1:1 в первом полуфинале Лиги чемпионов. У Эрлинга Холанна было несколько шансов забить, однако в целом он был «выключен» из игры. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола объяснил, почему норвежцу было сложно.

«Свободные зоны и расстояния между центральными защитниками и крайними защитниками занимали атакующие полузащитники, Модрич, Кроос и Вальверде. Плюс с Эрлингом вплотную играл центральный защитник, так что ему было нелегко. Но он хорошо двигался и имел свои шансы», - слова Гвардиолы приводит портал Goal.