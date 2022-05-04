Лустиг: «Было бы интересно оказаться мухой на стене в раздевалке «Ливерпуля» во время перерыва»

Бывший футболист сборной Швеции Микаэль Лустиг поделился предположениями о ситуации в раздевалке «Ливерпуля» в перерыве матча с «Вильярреалом» (3:2).

- Было бы интересно оказаться мухой на стене в раздевалке «Ливерпуля» во время перерыва. Считаю, что все футболисты поняли, что они плохо сыграли, что они поняли, что «это не мы». По этой причине считаю, что они не нуждались в резких словах в свой адрес.Во втором тайме мы увидели команду «Ливерпуля», которую привыкли видеть, - заявил Лустиг Telia.

Напомним, что «Вильярреал» выиграл первый тайм со счетом 2:0, но в итоге уступил 2:3 и завершил борьбу в еврокубках.