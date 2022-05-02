Морено готов сыграть с «Ливерпулем»

Нападающий «Вильярреала» Херард Морено восстановился от травмы и готов принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, первый поединок, который «Вильярреал» проиграл на выезде 0:2, Морено пропустил из-за повреждения.

На сегодняшней пресс-конференции главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подтвердил эту информацию, заявив, что Морено точно примет участие в завтрашнем поединке против «Ливерпуля».

В этом сезоне Херард Морено забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи за «Вильярреал» в чемпионате Испании. В прошлой кампании Морено стал лучшим бомбардиром своей команды во всех турнирах.