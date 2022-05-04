Звезда НБА Джеймс отреагировал на выход «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов

Легенда НБА Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на выход «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов нынешнего сезона.

«Париж, мы идем», - оставил публикацию в соцсетях баскетболист, который является акционером мерсисайдского гранда.

Подопечные Юргена Клоппа вышли в финал, победив по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2). В решающем матче турнира мерсисайдцы встретятся с сильнейшим в паре «Реал» -«Манчестер Сити».

Финал Лиги чемпионов состоится в Париже на арене «Стад де Франс».