Робертсон: «Настоящий Диас появится после летней предсезонки»

Защитник Эндрю Робертсон предупредил соперников «Ливерпуля», что «страшный» Луис Диас появится только после прохождения полноценной летней предсезонки.

«Он стал особенным с тех пор, как пришел, и с ним приятно играть. Надеюсь, он станет только лучше. Имея за плечами полную предсезонную подготовку, я верю, что он только усилится. И это страшно, учитывая, что он уже творит здесь и сейчас», - сказал Робертсон.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» Диас вышел в перерыве игры, забил гол и помог «Ливерпулю» пройти в финал турнира.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.