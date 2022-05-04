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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Робертсон: «Настоящий Диас появится после летней предсезонки»

04 Мая 2022 • 14:48 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Защитник Эндрю Робертсон предупредил соперников «Ливерпуля», что «страшный» Луис Диас появится только после прохождения полноценной летней предсезонки.

«Он стал особенным с тех пор, как пришел, и с ним приятно играть. Надеюсь, он станет только лучше. Имея за плечами полную предсезонную подготовку, я верю, что он только усилится. И это страшно, учитывая, что он уже творит здесь и сейчас», - сказал Робертсон.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» Диас вышел в перерыве игры, забил гол и помог «Ливерпулю» пройти в финал турнира.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон Луис Диас
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