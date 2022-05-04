Ван Дейк ответил на вопрос о потенциальном квадрупле «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поразмышлял о целях на сезон и сопернике по финалу Лиги чемпионов.

- Если послушаете нас и тренера, поймете, что мы не думаем о квадрупле. Это бессмысленная затея. Можно мечтать, но мы реалисты. Мы могли сегодня вылететь. Это футбол, - заявил голландец BT Sport.

- У меня нет предпочтений, - ответил игрок на вопрос о следующем сопернике. - Кто бы нам не попался, матч будет для нас кошмаром. Мы знаем «Сити» от и до, как и соперник нас. «Реал» - это «Реал». У команды форвард в шикарной форме. Посмотрим.

«Реал» примет «Манчестер Сити» в среду. Первый матч закончился в пользу «горожан» (4:3).