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Лига чемпионов

Клопп о выездной серии в Лиге чемпионов: «Мы были стабильны в каждом матче»

02 Мая 2022 • 16:38 Комментировать
Вильярреал
...
Ливерпуль
4.80 4.00 1.68
03.05 22:00

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победную серию своей команды в выездных матчах Лиги чемпионов. Напомним, что сейчас у мерсисайдского клуба 5 гостевых побед подряд в турнире. Подопечные Клоппа обыгрывали такие клубы, как «Милан», «Атлетико», «Порту», «Интер» и «Бенфика».

«Прямо сейчас я об этом не думаю. Мы были стабильны в каждой игре, нам было необходимо добыть результат. Всё было хорошо», – сказал Клопп на пресс-конференции в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

Напомним, что завтра «Ливерпуль» может выйти в финал Лиги чемпионов в третий раз за последние 5 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Юрген Клопп
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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