Клопп о выездной серии в Лиге чемпионов: «Мы были стабильны в каждом матче»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победную серию своей команды в выездных матчах Лиги чемпионов. Напомним, что сейчас у мерсисайдского клуба 5 гостевых побед подряд в турнире. Подопечные Клоппа обыгрывали такие клубы, как «Милан», «Атлетико», «Порту», «Интер» и «Бенфика».

«Прямо сейчас я об этом не думаю. Мы были стабильны в каждой игре, нам было необходимо добыть результат. Всё было хорошо», – сказал Клопп на пресс-конференции в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

Напомним, что завтра «Ливерпуль» может выйти в финал Лиги чемпионов в третий раз за последние 5 лет.