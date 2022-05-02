Пау Торрес об ответном матче с «Ливерпулем»: «Мы всё ещё уверены в победе»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес рассказал о своих ожиданиях от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится завтра в 22:00 по московскому времени. Напомним, что первую встречу «жёлтая субмарина» проиграна на «Энфилде» со счётом 0:2.

«Скажите нашим фанатам, чтобы они были готовы к ответной встрече. Мы всё ещё уверены в победе. В этот раз нам удастся быть собой», – цитирует Торреса официальный сайт «Вильярреала».

Напомним, что Пау Торрес летом может покинуть «Вильярреал». В контракте защитника с клубом будет действовать сумма отступных, которая составляет 60-70 миллионов евро.