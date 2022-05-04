Пирес: «Отметим ключевую роль Луиса Диаса в этом камбэке»

Бывший футболист «Вильярреала» и лондонского «Арсенала» Робер Пирес отметил отличную форму «Ливерпуля», который в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «жёлтой субмариной» победил, уступая в два мяча по ходу встречи.

- Футболисты английской команды были физически сильнее во втором тайме. После неважного начала они смогли вернуться. Очень устойчивая команда. И конечно, еще раз отметим ключевую роль Луиса Диаса в этом камбэке. Он сделал разницу, - заявил Пирес в интервью официальному сайту УЕФА.

В среду состоится второй полуфинал, где определится соперник «Ливерпуля». Им будет «Манчестер Сити» или «Реал».