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Лига чемпионов

Ориги возобновил тренировки после болезни

02 Мая 2022 • 15:40 Комментировать
Вильярреал
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Ливерпуль
4.80 4.00 1.68
03.05 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги возобновил тренировки в общей группе после болезни. Напомним, что форвард пропустил выездной матч против «Ньюкасла», в котором мерсисайдцы одержали минимальную победу 1:0.

Как сообщает Liverpool Echo, Ориги уже выздоровел и приступил к тренировкам в общей группе. Футболист сможет помочь своей команде в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Вильярреала», который пройдёт завтра в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что у Ориги летом заканчивается контракт с «Ливерпулем». Игрока активно связывают с переходом в «Милан» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дивок Ориги
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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