Ориги возобновил тренировки после болезни

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги возобновил тренировки в общей группе после болезни. Напомним, что форвард пропустил выездной матч против «Ньюкасла», в котором мерсисайдцы одержали минимальную победу 1:0.

Как сообщает Liverpool Echo, Ориги уже выздоровел и приступил к тренировкам в общей группе. Футболист сможет помочь своей команде в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Вильярреала», который пройдёт завтра в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что у Ориги летом заканчивается контракт с «Ливерпулем». Игрока активно связывают с переходом в «Милан» на правах свободного агента.