Альбиоль: «Первый гол соперника был для нас крайне болезненным»

Капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль расстроен результатом ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3).

- Матч должен был сложиться иначе, но наша команда приложила невероятные усилия, огромные. Первый гол соперника был для нас крайне болезненным. Нам дорого обошлись потраченные силы в первом тайме этого поединка, - заявил Альбиоль клубной пресс-службе.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу английской команды, и после 45 минут ответного поединка у «Вильярреала» были неплохие шансы на выход в финальную стадию. Ранее испанцы выбили «Ювентус» и «Баварию».