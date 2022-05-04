Анри назвал игрока «Ливерпуля», который не должен был выходить в игре с «Вильярреалом»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри считает, что форвард «Ливерпуля» Диогу Жота не должен был начинать матч против «Вильярреала».

«Он игрок, который опаздывает в штрафную после навесов. Вам нужен кто-то, кто может обвести игроков прямо сейчас – Салах, Диас, Мане», - сказал Анри в интервью CBS Sport.

Жота был заменен главным тренером «Ливерпуля» в перерыве матча с «Вильярреалом» на Луиса Диаса. Колумбиец отметился голом и помог своей команде завоевать путевку в финал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» по сумме двух встреч со счетом 5:2. Второй финалист определится в паре «Реал» - «Манчестер Сити».