Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри назвал игрока «Ливерпуля», который не должен был выходить в игре с «Вильярреалом»

04 Мая 2022 • 11:39 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри считает, что форвард «Ливерпуля» Диогу Жота не должен был начинать матч против «Вильярреала».

«Он игрок, который опаздывает в штрафную после навесов. Вам нужен кто-то, кто может обвести игроков прямо сейчас – Салах, Диас, Мане», - сказал Анри в интервью CBS Sport.

Жота был заменен главным тренером «Ливерпуля» в перерыве матча с «Вильярреалом» на Луиса Диаса. Колумбиец отметился голом и помог своей команде завоевать путевку в финал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» по сумме двух встреч со счетом 5:2. Второй финалист определится в паре «Реал» - «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьерри Анри Диогу Жота
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
13:10 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Брайтона» назвал тен Хага идеальным тренером для «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд хочет переговорить с тен Хагом, прежде чем принять решение о будущем
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересовался Лукаку
11:39 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал игрока «Ливерпуля», который не должен был выходить в игре с «Вильярреалом»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Роналду опровергает, что после матча с «Брентфордом» говорил в камеру фразу «Я ещё не закончил»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Оуэн предсказал победу «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
11:11 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: Я действительно сочувствую Лукаку
11:03 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Не могу дождаться финала Лиги чемпионов»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал о том, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Кавани хочет остаться в Европе
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать защитника «Лейпцига»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «В «Арсенале» к Эмери отнеслись несправедливо»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Погба лестно отозвался об игре Чуамени
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сомневается в выкупе Коутиньо
10:21 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» считают, что Рэшфорду будет полезно сменить клуб
Все новости
Рекомендуем